港股市況未明 金融股穩中求勝

港股上周在經調整後欠缺明確方向，恒指現窄幅上落格局，成交未見配合下，續未能收復20天線（21743），顯示動能已明顯轉弱。大市市況未明，策略上暫宜保守，選股則可跟進金融股。板塊除本身內銀及銀行股具高息的防守性外，近期受惠政策扶持及後市展望更變得攻守兼備，如內地啟動股票發行註冊制改革，料利好內地券商業務；另市場對港股今年展望樂觀，相信亦有助港交所（388）股價走勢。再者，中港重新通關可帶動金融行業收入表現，進一步使板塊變得進可攻退可守，不妨多作關注。記者 蘇子進對於今年展望，市場預期內地經濟將於疫後迎來強勁復甦，分析普遍估算中國今年經濟增長可重上5%水平。然而另一邊廂，美國為遏制高通脹或將導致經濟衰退，存在經濟「硬着陸」的可能。故此，即使港股已步入「牛市」，在外圍具潛在風險及內地重啟利好已大致炒完下，部署上未宜太進取，可先作觀望並分散部份資金泊入具防守力的金融股，況且在國策扶持下，行業復甦動力顯現並獲市場憧憬。安里控股主席兼行政總裁黃偉康預期，在宏觀面上，國家為搞好金融及經濟市場，於3月初「兩會」舉行時，將會公佈連串的扶持政策；另為促進企業融資，尤其穩定內房業的資金鏈，他估計內地金融市場可在政策推動下於今年下半年發力，有利內險、內銀及中資券商股後市走勢。內險內銀具國策憧憬就保險板塊而言，作為重磅藍籌的友邦（1299）雖獲市場憧憬受惠於中港通關，惟黃偉康認為相關憧憬過度炒作，因3年疫情過後及從近期本港零售市面看，內地客的消費模式相信已出現轉變；而集團除香港業務外，內地業務持續發展並錄不俗銷售表現，故指客戶未必會再於港加大保單。相對上，黃偉康認為內險股會具較佳上行空間，並料內地五大險企平保（2318）、國壽（2628）、人保（1339）、太保（2601）及新華（1336）今年的投資收益可望在國策推動A股爆發而上升，另保費收益亦預期具一定上升空間，故前景較值憧憬。選股上，他看好平保因已完成會計準則改革，在相關影響降低下反彈力強。至於國壽經早前的人事變動後，預期改革動力變得不容忽視，且潛在反彈空間較多，於板塊中會較值博。對於同樣具國策憧憬的內銀股，黃偉康指在內地經濟復甦的大環境下，內地雖有看法指復甦應由國企主導，但以民企為主要服務對象的招行（3968）之前急彈，反映市場仍傾向於民企具有打開國際市場的角色，有助於民企的生存空間，況且民營內房的債務問題仍待解決，料國家對金融市場的扶持政策仍將持續，亦有利招行股價反彈，故看好招行企穩250天線（46.05元）後，可上望60元。招行上周五收報46.35元。其餘國有銀行股中，黃偉康則認為目前工行（1398）及建行（939）較為穩健可取。中資券商股前景可期內地股市走向方面，黃偉康指出近期A股成交已再度破萬億元人民幣，但上證指數之前的彈幅其實不多，而過往疫情對內地經濟打擊較深，企業融資需求大，故透過銀行外，股票市場亦為企業融資的重要渠道，故指今年A股會值得憧憬。另他並認為中央即使並不會對市場「大開水喉」，但預期取態上仍會近似，並將推出不同政策以吸引不同投資者，故中資券商股前景料可受帶動。若計及中港股市自去年10月底起的今輪反彈浪，恒指最多曾漲55.51%，而相對最多升14.73%的上證實相對落後。此外，內地擴大股票發行註冊制覆蓋範圍，獲市場看好將有助提高中國資本市場的廣度和深度，並改善內地券商的營運環境。板塊中，黃偉康看好中信証券（6030）及中金（3908）可隨A股挑戰高位。其餘重磅金融股中，港交所近日雖具行政長官李家超出訪中東，並向沙特阿美介紹可提供的金融服務以吸引該企來港上市的消息，但股價在大市調整下未見受益。不過，分析預期恒指樂觀可見25000點，故料港交所後市仍有力再衝，可吼實。黃偉康亦指，以港交所與恒指的關聯性，前者率先回調至250天線（335.42元），實相對落後，而恒指即使回調千點仍與250天線具差距，故在看好恒指於21000具支持並上望25000下，料港交所可具20%升幅。至於滙控（005）作為另一升勢較急的重磅金融股，黃偉康預期該股大中華業務可受惠內地經濟重啟，而銀行同業中，他亦看好渣打（2888）除新興市場業務具潛力外，相關分部中亞洲市場料將得益於內地經濟重啟的資金流上升，今年表現可跑贏恒生（011）及中銀香港（2388）等港銀股。精選金融股 國壽受惠消費回勇受惠於內地宏觀前景改善，有望帶動保費收入，於去年大幅回調的內險股自去年10月底起大舉反撲，其中龍頭中國人壽（2628）於上月底更重上一年高15.36元，走勢跑贏另一業內龍頭平保（2318）。展望上，內地重新開放將會是今年經濟增長的關鍵動力，在消費力回勇的憧憬下，人壽險企業務增長料具充份支持，國壽以其強大市佔，實值得多作跟進。中金表示，保險板塊目前估值、持倉仍低，投資者對行業信心仍有修復空間，故續看好保險估值修復機會，行業中以國壽為其推薦關注股之一。摩通則將國壽2023和24財年新業務價值預測上調4%和13%，以反映業務增長潛力，主要受比預期更早的重新開放和代理渠道穩定的前景所推動；並指私人養老金市場的發展，在中期內可以成集團「額外」的增長動力，將國壽目標價由15元升至22元，評級「增持」。招行走出業務危機國內今年經濟展望良好，市場均預期內銀淨利息收益率將逐步恢復，有利收入表現。招行（3968）業務上以民企為主要服務對象，於房地產業所暴露的風險較高，但隨著防疫撤限推動經濟動力恢復，及國家出招救內房，招行所面對的風險已逐步放緩。該行上月中公佈的業績快報顯示其去年純利按年增15%，勝市場預期，反映行業及集團正走出業務危機。該股近日雖隨市回調，但於250天線（46.05元）見支持，息率約4厘，雖不及國有大行，但業績增長上料可跑贏，可作攻守兼備之選。據業績快報，招行2022年純利按年升15.08%至1380.12億（人民幣，下同）；總營收入按年升4.1%至3447.84億元。截至去年底不良貸款率按年升0.05個百分點至0.96%；撥備覆蓋率按年降33.08個百分點至為450.79%。摩通指出，招行去年第四季純利料按年增長18%，勝過該行預期的增7%；全年計純利亦較該行及市場預期分別高1%及4%，維持「增持」評級，目標價70元，並列為行業首選。渣打業績料可報喜渣打集團（2888）上日因有傳第一阿布扎比銀行對其可能要約收購進行評估，而曾炒高逾一成。其後渣打作出澄清，致升幅收窄，但仍逆市跑出，股價續企於3年高位附近。業務上，渣打受惠於英國把銀行利潤附加稅從8%下調至3%，獲市場看好有助回報，加上歐羅區及英國的通脹仍高，加息期持續下亦利好息差收入。該股將於本周四（16日）公佈去年業績，市場大多予樂觀預期，或可為其再度破頂添加動力。大市中，花旗估計渣打2022年法定除稅前溢利可增長42.9%至47.8億美元，並指假如渣打今年能達成目標為實現10%的有形股本回報，即較計劃提早一年達成，股價有上行可能，雖維持渣打「中性」評級，但將目標價由56.4元升至76.5元，較抽升的現價，仍具約12%的上望空間。中金可趁調整收集內地擴大股票發行註冊制覆蓋範圍，市場均看好有助於證券公司的營運環境。中金（3908）作為行業龍頭之一，投行實力強勁，有望進一步拓展市場份額。該股股價於去年自高位22.95元一度「腰斬」，但經早前隨市強勁反勁後已收復大部份失地，踏入今年更隨市升穿所有平均線，至近日則回至20天線（17.37）爭持。展望上，內地經濟回暖將吸引資金重返中國市場，A股表現可期，加上中金現市盈率僅6.6倍，估值吸引，可考慮趁調整收集。美銀預計，內地主板註冊制改革於上半年將正式實施啟動，首批以註冊制上市的主板公司相信最快於第三季登場，估計改革將令今年內地IPO規模按年增長21%至1200億元人民幣，盈利貢獻料介乎5%至10%，考慮到中金領先的市場地位，指改革對其最為利好，預計市場份額將會提升，承銷業務收入和盈利貢獻將加大，予目標價20.3元及「買入」評級。港交所獲高盛唱好行政長官李家超早前率團出訪中東，期間訪問沙特阿美，介紹可提供的金融及專業服務，或有助促使其來港上市，若成事相信可大為刺激港交所（388）表現。不過，沙特阿美若要在海外上市料將要提高透明度，當中將涉複雜安排，故可行性仍待觀望。至於港交所近期受壓，相信已一定程度上反映港股短期衝高後的回吐壓力，技術上則於250天線（335.42元）具支持。該股將於下周四（23日）派發去年成績表，市場整體看法未算太差，並多數聚焦於今年業績可具理想增長，相信有利於推動港交所股價重拾活力。高盛預期，港交所上季每股盈利2.29元，按季增長28%，按年升7%，較市場預期高出8%。該行並對港交所2022至2023財年的每股盈測進一步上調各2%及9%，較市場預期高出17%及10%；對港股現貨市場日均成交額（ADT）預測各為1470億及1620億元，意味着每股盈利存在明顯上升空間，維持將港交所列於「確信買入」名單，目標價由420元上調至441元。