領展供股累地產股齊挫 大行紛唱淡料削息一成

領展（823）上市逾17年來提出世紀供股，以折讓30%的每股44.2元，透過「5供1」集資188億元，拖累昨日股價曾挫逾16.4%，連帶本地地產股亦向下。多間大行均對領展供股感意外，普遍料對每基金單位分派將攤薄10%，紛紛下調其評級及目標價。



領展進行「5供1」的供股集資，每個供股基金單位認購價44.2元，領展股價收瀉12.82%，報54.75元。其他本地地產股及房地產信託基金亦受累，新世界發展（017）下滑6.68%，收報22.35元；恒基地產（012）挫4.8%，收報27.8元；九龍倉置業（1997）預期去年可能由盈轉虧，股價跌2.95%，收報42.85元。

領展急瀉12.8%



高盛估計，供股後將對領展2024及2025年度每基金單位分派攤薄10%，資產負債率將由27%降至23%。高盛將領展評級由「買入」降至「中性」，目標價由69.6元降至68.9元。

里昂料股價「跑輸大市」



里昂報告指出，供股料將令領展每股資產淨值攤薄7%，每基金單位分派亦攤薄10%，但藉新資金為未來收購資產，有助抵銷部分攤薄影響。該行將領展評級由「跑贏大市」大降至「跑輸大市」，目標價從56.3元上調至62元。



花旗估計，供股對其2024及2025年財政年度，每股核心盈利及分派均攤薄9至10%，該行將領展評級由「買入」降至「中性」，目標價由66.5元降至59.8元。反映分派減少，股價亦料難拾上升動力。



另外，富瑞亦表示，供股將令領展資產淨值及每基金盈利減少約8%至10%，但可有更多空間探索增值機會，長遠前景正面看法，維持領展「買入」評級，目標價69元。



瑞銀稱，領展供股將對其資產淨值攤薄7%，每基金單位分派則攤薄達15%，並指大部分本地地產股自去年底至今上升逾30%，相信領展消息會令地產板塊獲利回吐。瑞銀維持領展評級「買入」，目標價71元。