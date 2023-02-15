美CPI升6.4%超預期 港股跌50點成交縮

美國通脹持續回落，1月消費物價指數（CPI）按年上升6.4%，較去年12月的升6.5%為低，惟升幅較預期的升6.2%為高；按月則上漲0.5%，符合市場預期。港股昨日則窄幅波動，微跌50點，收報21113點，成交縮減至近2周半最少。



美國1月CPI按年升6.4%，為連續第7個月下降，創2021年10月以來最小增幅；按月則升0.5%，創2022年6月以來最大增幅。撇除食品及能源的核心CPI增速繼續回落，按年上升5.6%，為2021年12月以來最低水平，惟較預期的升5.5%為高；按月則升0.4%，符合市場預期0.4%。

百度逆市升0.4%



隔晚美股向好，港股隨外圍高開71點，報21235點，其後好淡爭持，高低波幅僅163點，全日收報21113點，跌50點，連跌3日，大市成交金額縮至976億元，為近2周半以來最少。



科網股個別發展，據內媒報道，百度（9888）一項新專利獲授權，該專利或結合文心一言推出高擬真度虛擬形象，百度逆市升0.42%，收報143.7元。阿里巴巴（9988）下滑1.44%，收報102.5元；京東（9618）跌1.83%，收報203.6元。



本地地產股反彈，恒基地產（012）升1.62%，收報28.25元；新鴻基地產（016）向上2.38%，收報111.7元；但近日公佈供股的領展（823）續跌1.37%，收報54元。



耀才證券（1428）發佈公告指，確認由2月16日起暫時關閉以內地身份證開戶的帳戶，並稱1月主要收入來源以香港客戶為主，料上述措施對未來業務不會帶來影響，耀才股價反彈11.85%，收報1.51元。

耀才股價勁彈12%



香港股票分析師協會理事連敬涵表示，港股昨日續跌50點，料因處於短期調整狀態。他預期市場消化業績、加息等消息後，港股方向可能會更明確，料恒指短線於20500至21500點區間上落。