譚仔首3財季除稅後少賺4成

譚仔國際（2217）控股股東日本連鎖餐飲企業東利多（Toridoll）公佈，截至去年底止9個月，其中譚仔除稅後溢利減少39.3%，至1.11億元；收益增加8.2%至19.31億元。東利多海外分部業務溢利按年跌31.55%，至15.08億日圓，首三季收益按年增長45.7%，至451.7億日圓。



譚仔指，去年第三季整體表現按季回軟，香港亦繼續受疫情持續影響拖累，在經濟下滑導致消費者情緒低迷及全球通脹所影響，香港業務復甦受阻。



內地在第三季疫情個案急升，新加坡零售業面對人力短缺和勞工市場競爭愈見激烈的挑戰，季內業務亦有所回落，同時日本業務改善進度較預期緩慢，種種因素拉低香港以外整體表現。

疫情拖累港業務復甦



譚仔指，自新冠疫情爆發以來，一直靈活變通，調整業務以減輕成本負擔，並致力投資品牌建設及系統提升。