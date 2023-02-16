港股挫301點失21000 百度AI惹憧憬逆市飆

美國1月通脹較預期高，美股隔晚個別發展，恒指昨日高開低走，收市跌301點，報20812點，大市成交金額1123億元。百度（9888）旗下AI產品「文心一言」獲大行看好，最多曾飆7.31%。分析指出，美國CPI數據超預期，倘若港股未能守住20800點，向下支持位要看20000點。



科網股個別發展，ATM均插水，惟百度旗下人工智能生成式對話產品「文心一言」，獲中銀國際重申其「買入」評級，目標價188美元；同時包括愛奇藝等在內的多間企業宣佈介入文心一言的AI能力，該股逆市升3.76%，收報149.1元，為表現最好藍籌股；阿里巴巴（9988）插水1.56%，收報100.9元，險守紅底；美團（3690）跌1.22%，收報145.9元。

華虹績佳彈4.4%



部份晶片股逆市升，華虹半導體（1347）公佈2022年第四季度業績，期內純利1.59億美元（約12.48億港元），按年上漲19.2%，該股彈4.43%，報31.85元。



消費內需股普遍下挫，安踏（2020）8450萬股股份被轉移至中央結算系統，相信為其大股東兼主席丁世忠早前承諾設立慈善基金相關程序，該股曾跌近8%，收市仍跌3.61%，報106.7元。



光大證券國際證券策略師伍禮賢稱，港股受美國CPI超預期影響下跌，短期要看能否守穩20800點，一旦無法守穩，則向下進一步支持位要看20000點。伍禮賢又提到，下月初內地召開兩會，是次兩會概念板塊包括消費內需、內房等，主要由於內地防控措施放寬，有助當局就相關行業出台針對政策及推動其發展。

金管再接148億港元



另外，港元匯價持續觸及7.85弱方兌換保證，自周二承接逾42億港元沽盤後，金管局昨晨再公佈，在紐約時段承接148.68億港元沽盤，規模是去年5月入市以來最大。香港銀行體系總結餘將於今日跌至770.05億港元，再創近3年最低。