渣打去年稅前多賺28%增派息兼回購10億美元

渣打集團（2888）公佈全年及第四季業績，2022年法定除稅前溢利42.9億美元，按年升28%；末期息派0.14美元；全年派息則為0.18美元，按年上升50%。渣打又宣佈將開始10億美元股份回購，刺激股價升2.72%，收報69.85元。



集團2022年基本稅前溢利增加15%，至48億美元；股東應佔溢利則升27%，至29.48億美元。期內收入上升10%，至163億美元，為2014年以來最佳表現。其中淨利息收入上升18%，至75.99億元；金融市場業務創新高，上升21%，至57.28億美元。普通股一級資本充足率14%，好過預期的13.9%。

上季收入增12%



渣打行政總裁溫拓思表示，新一輪回購及派發末期息，可令股東分派自2022年初以來總額達28億美元，已超過目標一半，即於2024年或之前3年分派50億美元。目標2023年令有形股東權益回報接近10%，以及在2024年超過11%。



第四季收入則增長12%，至37億美元。利息收入淨額增長28%；金融市場業務上升33%，創歷來最好表現；財富管理業務下降19%。經調整除稅前基本溢利上升17%，至5億美元；淨息差1.58%。渣打預期，2023年及2024年收入將增長8至10%，全年平均淨息差於2023年約為175個基點，於2024年則高於180個基點。



另一方面，東亞銀行（023）公佈去年業績，儘管營商環境充滿挑戰，但東亞業務保持強韌，香港、內地及海外業務核心盈利均全面改善。東亞未扣除減值損失經營溢利達87.3億元，按年上升25.4%。

東亞核心盈利全面改善



期內純利錄43.59億元，按年減17.3%；每股盈利1.32元，第二次中期息派0.17元，連同中期息0.16元及特別息0.48元，全年共派息0.81元，按年增加15.7%。聯席行政總裁李民橋稱，內地推多項支持房地產政策，加上該行致力減低內房風險，撥備「最壞時間已經過去」。