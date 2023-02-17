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恒指反彈175點 聯想升7%領漲

2023-02-17 列印
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美股隔晚造好，港股連跌4日後，昨日一度反彈494點，高見21306點，惟內地A股午後由升轉跌拖累，恒指升幅收窄，全日收報20987點，升175點，21000關得而復失，大市成交金額1229億元。科網股表現突出，其中聯想集團（992）急升近7%，為表現最好藍籌股。科指升78點，收報4367點；國指升71點，收報7089點。

科網股升幅靠前，聯想走高6.71%，收報7元；騰訊（700）揚1.49%，收報382.6元；美團（3690）彈高1.65%，收報148.3元；京東（9618）漲5.25%，收報212.6元；阿里巴巴（9988）揚1.19%，收報102.1元。
分析料短期續回升

富途交易部高級分析師陸秉鈞表示，午後A股受「禁酒令」消息發酵影響，連累恒指升幅收窄。他續指，恒指已經連跌3周，加上現時見超賣，預期短期有機會反彈，有望上試甚至超越昨日高位約21300點。
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