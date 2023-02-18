恒指累跌471點 領展挫15%最傷

1月美國生產物價指數（PPI）高於市場預期，令聯儲局加息壓力加重，隔晚美股受壓。港股昨日隨外圍輕微低開29點，報20958點，早段一度轉升，惟升勢未能持續，午後跌幅更不斷擴大，尾市輕微反彈。恒指最終以接近全日低位20719點收市，跌267點。大市成交額897億元，創今年新低。



國指昨日收報6991點，跌98點；科指跌109點，收報4257點。以一周計，恒指累跌471點；國指累跌135點；科指累跌105點。本周累跌最大藍籌股為上周提出世紀供股的領展（823），累跌15.5%；藥明生物（2269）及新世界發展（017）分別累跌12.2%及8.8%，同晉身跌幅榜三甲。本周累計升幅最大藍籌股為華潤萬象生活（1209），累升4%。



科網股普遍向下，美團（3690）跌2.8%，收報144.2元；小米（1810）瀉3.3%，收報12.7元；騰訊（700）下跌2.3%，收報373.8元；百度（9888）挫4.6%，收報141.3元，為全日最差藍籌股。快手（1024）創去年12月以來新低，挫3.2%，收報59.95元；阿里巴巴（9988）創一個月新低，跌2.6%，收報99.45元。



中國神華（1088）1月煤炭銷售量按年增3.8%，股價升1.5%，收報23.45元。其餘煤炭股漲幅居前，兗礦能源（1171）彈1.8%，收報22.5元；中煤能源（1898）漲2.2%，收報6.08元。

主席失聯 華興資本插28%



Tesla昨晚挫逾半成，新能源車股普跌。理想汽車（2015）跌4.1%，收報94.8元；蔚來（9866）挫4%，收報78.45元；小鵬（9868）微挫0.3%，收報37.15元；吉利（175）瀉1.2%，收報11.56元。



聯想（992）第三財季少賺32%，該股急跌3.1%，收報6.78元；希慎（014）2022財年由盈轉虧，該股跌1.9%，收報26.3元。此外，近期公司人事頻繁變動，華興資本（1911）暫時無法與主席兼控股股東包凡取得聯繫，股價急跌28.2%，收報7.18元。另外，超媒體（072）委任邵忠及鄭志剛為聯席主席，股價急升79.4%，收報1.13元。

分析料美加息至6月



金利豐金融研究部執行董事黃德几認為，港股昨日屬於「難以避免」的調整，主要受外圍及A股影響，加上過去幾周熱門概念已充份反應在部份板塊上，目前熱度散去，令香港股票市場氣氛負面及投資者持觀望態度，同時導致大市成交額較低。他預料恒指短期於20000點有支持，上望21150點為阻力點。他續指，美國公佈PPI數據表明目前市場通脹問題尚未解決，料未來聯儲局在3月、5月及6月分別至少加25個基點，聯邦基金利率升到5.25厘將見頂。