本周聚焦重磅藍籌業績 恒指勢低開 20200見支持



美國加息憂慮再度升溫，美股三大指數上周五個別發展，而港股上周五則低開低收，大市成交額跌至897億元，恒指連跌三周，累挫1969點。有分析指出，美股表現較弱，並參考黑期表現，估計港股今日會低開，20200點為支持位，於21200點有阻力。另本周滙控（005）、阿里巴巴（9988）等多隻重磅藍籌股將先後公佈業績。



美國通脹數據高企，加上聯儲局官員的言論偏鷹派，美股三大指數上周五走勢不一，杜指收報33826，升129點；納指收報11787，跌68點；標指收報4079，跌11點。至於恒指上周五收報20719點，跌267點，連跌三周，累挫1969點。恒指夜期方面，收報20512，跌128點，較上周五恒指收市低水208點。昨晚俗稱「黑期」的新加坡港股場外期指曾見20583點，較上周五恒指低136點。

預算案料對港股影響不大



凱基亞洲投資策略部主管溫傑表示，上周美股表現偏弱，參考黑期表現，估計港股今日會低開，有可能下試補20200點裂口，估計短期內恒指於21200點有阻力。他提及，港股未來主要受美股波動影響，而個別股份會受其業績情況影響，目前難以判斷這些公司的業績表現，由於有不明朗因素，不排除部份投資者會沽貨。他指出，港府即將公佈的《財政預算案》對港股的影響不大，因為主要的受益者為本地企業，而非內房、內險或中國科網股。



香港股票分析師協會主席鄧聲興表示，自農曆新年假期以來，港股處於調整期，預計短期恒指支持位為20200點，阻力位為21800點，又認為恒指難以重上22000水平，因為近來中美關係緊張、復常通關概念股股價已反映目前的利好消息，以及美國加息見頂或延遲。他提及，上周美匯指數再次觸及104水平，不利港股及亞太股市，而本地近日的成交量少，主要因為中美問題，影響外資入市。他又建議，投資者可留意本地銀行股，因為美國加息期可能延長，有利擴闊息差。

專家籲留意本地銀行股



展望本周，陸續有重磅股公佈業績，包括滙控、恒生（011）、港交所（388）、阿里等。