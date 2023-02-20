渣打今年擬增聘500人 主打數據及ESG人才

渣打銀行香港行政總裁禤惠儀接受本報訪問表示，渣打香港今年將新增300至500名新員工，主要為數據、ESG方向人才，以及客戶經理，料總員工人數將達5500至5800人。此外，她對財富管理收入和貸款業務今年表現樂觀，預計該行今年淨息差繼續增加。



渣打香港的國際客戶經理團隊目前員工數為100名左右，禤惠儀稱，預料今年增至150名。至於該行在廣州開設的首個大灣區投資中心，目前員工數目超過1000名，今年將繼續增聘人手應付生意增長，員工數目有望增至1600名。她表示，目前請人不易，不過情況已有所改善。去年未開關時，海外人才來港困難，現時已通關，加上政府吸納人才政策，情況料會好轉。

料內房未來發展環境向好



渣打香港去年總減值6.17億美元，其中信貸減值為5.79億美元，按年增1.3倍，並且絕大部份和內房相關。禤惠儀強調，內房相關撥備增加，不代表該行的資產質素有問題，因為5.79億美元只佔渣打香港所有貸款組合的3%及更少。她預計，隨著內地出台支持房地產的政策，內房未來發展環境向好，希望今年內房相關撥備不會如去年多。至於減值總額中餘下0.38億美元的其他減值，她則稱非常良性。



另外，該行去年淨息差增長超過30個點子，帶動渣打集團（2888）去年淨息差增20個點子，她預計，今年該行淨息差繼續增加，但增幅未必有去年大，具體視乎本港拆息水平（HIBOR），目前港息同美息的息差較大，HIBOR有機會上升，料對利息收入產生積極影響。

預計淨息差續增



有形股本回報（RoTE）方面，禤惠儀預計，若該行收入「引擎」利息收入繼續增長、財富管理投資回升、貸款增長動力高，加上撥備減少，RoTE將大幅上升。

