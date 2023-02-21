美團攻港聘外賣員 數月內或推出服務

內地外賣龍頭美團（3690）早前宣佈攻港，據最新招聘資料顯示，美團已在多個渠道投放招聘廣告，近日正式開啟外賣員招募。消息人士指出，外賣員招募是第一步重要準備工作，相信美團會於數月內正式推出外賣服務。



官方招聘文件顯示，美團正在招募電單車車手、單車騎手及步兵三種外賣員。外賣員收入由配送服務費、活動獎勵及組別額外服務費組成，其中活動獎勵部份設有新人獎賞、特別節日獎賞和活躍獎等多個項目。

美團為吸引外賣員加入，亦設有迎新獎賞，14天內完成目標單量，便即可獲額外高達2500元。

車手收入料達3.5萬



據了解，以行業標準1小時內送遞約2張單計，假設外賣員當月做滿500張單而且獲得所有獎賞，步兵收入可超過2萬元，車手收入最高可達3.5萬元。以此計算，新人期間每張定單平均收入將高出同業近20%。



美團的自僱送遞員計劃，容許送遞員自由選擇送遞模式，分為即時上線模式和預約時段模式。即時模式之下，外賣員能夠利用空餘時間隨時上線等候定單，亦可隨時下線；預約時段模式則允許送遞員預約時段上線，該時段期間的定單服務費和被委派定單的機會，會較「即時上線模式」為高。

王興：以港為試點拓海外



創辦人王興在上次業績電話會議時曾提及進軍香港，指香港是中國一部份，港人與內地人文化、言語及飲食習慣相似，故來港發展是一個好的地方，測試公司營運模式，目前仍是初步試驗階段。



王興又指，明白中港餐飲服務及市場推廣分別，團隊亦需要時間學習營作模式，以建立公司全球營運模式，有助美團拓展至海外市場。