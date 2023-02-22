恒生去年純利減27% 淨利息收入增逾2成

恒生銀行（011）公佈2022年業績，股東應佔溢利減少27%，至101.65億元，每股盈利4.95元。第四次中期息派2元，按年增11.1%；全年合共派息4.1元，按年減少近2成，惟淨利息收入按年增逾2成，帶動股價逆市升3.3%，收報128.2元，為表現最佳藍籌股。



期內除稅前溢利114.39億元，按年下跌30.19%。扣除預期信貸損失變動及其他信貸減值提撥前營業收入淨額增加2.38%，至339.72億元。總營業收入531.98億元，按年升7.4%，其中淨利息收入289.81億元，按年升21.66%；淨服務費收入50.69億元，按年跌22.93%。

股價逆市升3.3%



去年，淨利息收益率擴闊28個基點至1.77%，主要由於集團在全球利率上升的環境下積極管理資產及負債，令存款息差擴闊及增加無利息成本資金收益。淨息差上升17個基點，為1.59%。



截至去年底，普通股權一級資本比率為15.2%，一級資本比率為16.8%，按年下跌0.7個百分點；總資本比率則下跌0.8個百分點至18.1%。平均普通股股東權益回報率為5.5%，2021年為7.7%。



對於期內預期信貸損失（ECL）撥備按年大幅上升172%，執行董事兼行政總裁施穎茵稱，主要由於過去2年內房去槓桿所帶來的壓力和風險，但相信2023年ECL較去年低，因該行自2021年底起，已就內房板塊作出撥備，為最早一批行動的香港銀行，隨着內地當局樓市政策陸續出台及有成效，對今年內房發展審慎樂觀。

第四次中期息增至2元



風險監控總監張家慧指出，2022年內房敞口下跌26%，即約180億元，會繼續就相關該板塊進行去風險工作，惟受內房情況影響，2023年新增撥備中，仍然以可能導致信用減值的第三階段撥備為主。現時在第三階段內房部份的撥備中，含抵押品項目佔比由過往的57%增至今年的72%。