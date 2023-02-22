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信置基礎少賺36% 中期息維持15仙

2023-02-22 列印
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信和置業（083）公佈去年底止中期基礎溢利28.02億元，按年減少35.8%；純利24.6億元，按年跌42%；中期息維持派15仙。期內收入63.82億元，按年減少41.4%，其中物業銷售收入39.48億元，大減55.2%，主要由於項目合約銷售收入確認入帳時間影響，令物業銷售收入按年下降。該集團未入帳合約銷售總額逾182億元，其中約49億元將下半年度入帳。

信置指今年將推售6個新項目，包括將軍澳凱柏峰III、中環ONE CENTRAL PLACE、元朗柏瓏III，以及黃竹坑港島南岸第4A及4B期，取得預售樓花同意書；油塘通風樓物業發展項目，以及日出康城第13期物業發展項目，預期亦於今年獲發預售樓花同意書。
料今年推售6新盤

信置主席黃志祥表示，預期加息周期壓力逐漸放緩，兩地重新通關為香港住宅市場提供支持，並對物業市場審慎樂觀。
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