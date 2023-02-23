百度經調整多賺10% 擬斥50億美元回購

百度集團（9988）公佈2022年全年業績，經調整淨利潤206.8億元（人民幣，下同），按年升10%。經調整EBITDA錄得29.66億元，按年升19%。每股ADS攤薄收益為19.85元。百度同時宣佈，將在3年內回購50億美元，刺激百度於美股盤前曾升近8%，見151.9美元。



百度創始人、董事長兼首席執行官李彥宏表示，憑藉在AI領域長期投入，百度將抓住即將到來的AI轉捩點，為集團整個業務組合從流動生態到智能雲、自動駕駛、智能硬件等開拓全新機遇。

擬將主流業務與AI整合



在發給百度全員的財報信中，李彥宏重點介紹百度將在3月推出的生成式AI產品文心一言（ERNIE Bot），宣佈計劃將多項主流業務與文心一言整合。李彥宏表示，中國AI市場即將迎來爆發性需求增長，其商業價值的釋放將是前所未有的、指數級的。



未來百度計劃將多項主流業務與文心一言整合，包括搜索、智能雲、Apollo自動駕駛、小度智能設備等。此外，百度將開放文心一言大模型，支持更多企業構建自己的模型和應用，賦能交通、能源、製造等實體經濟領域，實現生產效率的大幅提升。



期內百度總收入1236.75億元，按年減少1%。百度核心收入為954億元，與上年持平；網上營銷收入按年降6%至695億元；非網上營銷收入按年升22%至259億元，主要受百度雲和AI業務驅動。百度App月活躍用戶達6.48億，按年增4%。

月活躍用戶6.48億



單計第四季，百度經調整淨利潤53.71億元，按年增長32%。營收330.77億元，按年持平；網上營銷收入按年降6%，至128億元，主要由於疫情在中國捲土重來。