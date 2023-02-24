港交所去年少賺2成 末季盈收創歷年高

港交所（388）公佈2022年全年業績，錄得純利100.78億元，按年減少20%，好過市場預期，每股基本盈利7.96元，第二次中期息3.69元，全年合共派息7.14元，按年減少20%。單計第四季，純利錄29.79億元，收入則錄52.01億，均創歷年第四季新高。



該公司期內收入及其他收益為184.56億元，按年下跌12%；期內EBITDA為131.85億元，按年跌19%；EBITDA利潤率為72%，按年跌6%。

日均成交按年跌25%



受全球疲弱市場環境影響，聯交所的平均每日成交金額按年跌25%，至1249億元；北向交易平均每日成交金額達1004億元人民幣，按年下跌16%；南向交易平均每日成交金額達317億港元，按年跌24%。



單計去年第四季，港交所純利為29.79億元，按年上升11%。收入及其他收益為52.01億元，按年上升10%，兩者齊創歷年第四季新高。港交所昨日收報327.6元，微升0.1%。



港交所行政總裁歐冠昇指，全年共有90隻新股於港交所上市，集資額達1046億元，當中65%集資額來自新經濟行業，其中有63隻新股是在下半年上市，為上半年的2倍多，單計12月更有21隻，而截至去年底已有5間SPAC在港上市。



歐冠昇指，今年已見新股市場回暖跡象，正處理不少上市申請，交易所一直密切關注內地減碳、亞洲綠色科技及金融科技等方面的機遇，未來一年會持續為下一階段發展作好準備。



展望2023年，港交所表示由於市場氣氛已有好轉，反映近期經濟數據勝預期，全球貨幣及財政緊縮政策有所放寬，而中國內地亦承諾會繼續開放市場。部份不明朗因素仍會持續，尤其是在經濟復甦力度和速度，以及烏克蘭緊張局勢方面問題。

90新股上市籌1046億



港交所表示，擬善用其獨特中國優勢和互聯互通機制；多元發展各項業務，連接資本與構思；以及積極擁抱重塑行業乃至整個社會的新趨勢和創新。