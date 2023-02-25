港股續挫341點 4日瀉876點

美國上季GDP增長遜預期，美股3大指數隔晚收升，惟人民幣急滑，加上港股重磅股公佈業績後均「見光死」，受科網股、地產股等拖累，恒指收跌341點，報20010點，成交額升至1163億元，4日累跌876點。另外，恒指公司公佈季檢結果，藍籌股未有任何變動。



科網股跌幅顯著，阿里巴巴（9988）上季經調整盈利升12%勝市場預期，惟股價挫5.36%收報90.05元；網易（9999）上季少賺27%，股價大瀉11.2%，收報123.5元，為全日表現最差藍籌股；騰訊（700）跌1.9%收報349.4元；美團（3690）挫3.4%收報134.4元；商湯（020）首個AR產業運營中心，昨日在合肥包河區中國視界大樓正式開業，股價揚4.6%收報2.51元。

創科復牌反彈4.4%



本地地產股走勢疲軟，新世界（017）半年純利跌15%，同時放棄持續漸進派息，股價應聲急挫，瀉2.6%收報20.7元；新地（016）中期基礎溢利跌36%，股價跌2.08%收報108.4元。



藍籌股個別發展，創科實業（669）回應做空機構Jehoshaphat Research指控後復牌，並獲大和、里昂、摩通等多間大行續予「買入」評級，股價反彈高見81元，收市仍漲4.4%，報78.25元，成交額37.72億元，為全日升幅最大藍籌。

恒指季檢藍籌未有變動



東亞銀行股票策略師陳偉聰表示，港股短線有機會跌穿20000點，料短期於19500點水平會有支持，向上阻力為21000點。



另一方面，恒指公司公佈季檢結果，恒生指數成份股沒有變動，維持76隻；惟滙控（005）、騰訊及阿里巴巴重新調整至上限8%，友邦保險（1299）權重亦上調至7.96%；至於重磅科網股美團最新權重將下調至5.33%，京東集團（9618）下調至2.62%。調整後金融股在藍籌權重佔34.7%，科技股權重合共29.48%。

國指將加入小鵬汽車（9868），並剔出中國飛鶴（6186），成份股數目維持50隻。至於恒生科技指數加入微博（9898），剔出明源雲（909），成份股數目維持30隻。所有變動將於3月10月換馬，並在3月13日生效。