外圍偏弱 乏利好消息 夜期失2萬 恒指勢低開

美國最新通脹數據較預期強勁，美股3大指數上周五齊跌，杜指跌336點；恒指夜期失守2萬點關，收報19712點，跌253點，較港股收市低水298點。有分析指，外圍股市上周五錄得顯著跌幅，加上現時暫缺利好消息，港股在今日期指結算日低開的可能性大。分析又預料港股短期弱勢仍維持，恒指後市有下試19300點的可能性。



恒指上周五險守2萬關，收報20010點，跌341點，上周全周累跌709點，連跌4周累挫2678點。港股美國預託證券（ADR）恒指比例指數跌穿2萬點，收報19746點，較港收市低264點，阿里巴巴（9988）績後「見光死」，阿里ADR失守90港元關，低港股3% 。

分析：後市或下試19300



耀才研究部總監植耀輝表示，上周五美股及恒指夜期都錄得顯著跌幅，即可能意味港股今日低開機會大，加上現時市場暫缺特別利好消息，以及多數公司業績無太多驚喜，預料港股短期弱勢仍維持，恒指後市有下試19300點的可能性。他續指，內地即將公佈製造業PMI數據反映內地疫後復甦情況，假設數據勝預期，有助改善港股市場氣氛。



香港股票分析師協會副主席郭思治亦表示，現時港股買盤薄弱，外圍情況複雜，恒指今日有機會進一步尋本月低位；同時，預料3月初在市場對內地兩會將出台支持措施的憧憬下，恒指跌勢才有機會喘定。



內地上周五出台「金融十七條」支持發放住房租賃經營性貸款，植耀輝指出，內地出台房地產的政策有助改善內房股短線氣氛，刺激內房股有輕微反彈，但內房的債務危機仍未解決，相信內房股仍有可能繼續下跌。郭思治稱，政策是正面，體現了內地官方對內房的支持的態度，但料刺激力度不大，因為內房銷售量還未復常，以及債務壓力亦未消退。

內房短線氣氛或改善



展望本周，美國1月核心耐用商品定單、美國供應管理協會（ISM）製造業指數（PMI）、中國2月製造業PMI等經濟數據將出爐；另外，中電（002）、理想汽車（2015）、創科實業（669）等公司將在本周公佈業績。