友邦擬推保障型投資相連壽險

友邦（AIA）為求繼續領先市場，從對手中區別出來，於一年半前特設一個名叫產品主張及策劃的全新團隊，並由梁莉斯領軍，出任為香港及澳門首席產品主張及策劃官。她指出，友邦已將產品主張列入策略計畫之中，務求建立結合保險產品與增值服務的生態圈，為客戶提供最佳的服務。而新團隊建立後亦做出了好成績，今年將針對高端客和內地客會有一系列的新猷公佈，並計劃未來推出她甚為看好的保障型投資相連壽險產品（PLP）。



梁莉斯接受訪問時表示，回顧過去10年，本港保險業甚受惠於內地訪客的需求，惟過去3年因疫情關係，帶來了極大變化，加上大數據、創新科技的發展，客戶的需求變得愈來愈複雜，保險業也需與時並進。她又深信一間保險公司要從同業中脫穎而出，產品主張正是一個關鍵要素，故友邦為此而重整架構，新設人手規模現達120人的產品主張及策劃團隊，推動友邦的保險服務超越產品和理賠，而是融合了增值服務的生態圈。所謂增值服務包括兩大範圍，即健康與保健（Health & Wellness），以及財富管理。