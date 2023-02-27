周生生拓副品牌吸年輕客 未來同時專注本地內地市場



周生生（116）周氏家族第四代成員，全渠道發展總經理周嘉穎指出，這3年周生生並未坐以待斃，反而變陣，拓展多個副品牌，吸納年輕客群，未來會同時專注本地及內地市場，她說：「會有兩手準備，不會將資源集中在某一個市場」。



過去自由行為本港零售業帶來黃金年代，「自由行最盛行嘅年代，集團要喺旅遊區拓展，又要搶舖、租金又貴。」周生生大中華區營運總經理劉克斌坦言，封關後的零售環境隨即變天，只能用「悽慘」去形容。

然而，時刻求變是周生生的DNA，過去3年疫情下，其調整經營策略，包括縮減旅遊區的店舖、縮小經營面積，如過去於尖沙咀、銅鑼灣減少3至4家店，以及增加民生區分店。周嘉穎指出，零售業本來就充滿變數，集團90年來都跟隨着社會的轉變而變，以避免被淘汰，「我哋好驕傲周生生可以屹立不倒近90年，希望努力去迎接下一個90年。」

未來不排除旅遊區再開店



事實上，在最「悽慘」的日子，周生生2022年中期零售營業額僅微跌1%，而2021年度珠寶零售營業額按年大升52%。

周生生在疫下未有減慢內地擴張步伐，旗下三大副品牌MINTYGREEN、EMPHASIS及PROMESSA均續拓展分店網絡。劉克斌稱，目標每年於內地增100家店，過去均達標，僅去年因被疫情打亂，只新開80多間。至於未來會否考慮採用特許經營方式開店，以加快內地發展步伐，周嘉穎直言，多年來以「直營」的模式經營，相信更能控制店舖的質素，有關模式暫時不會改變。

隨着本港與內地恢復通關，劉克斌指未來不排除於旅遊區再開店，但要視乎農曆新年後的表現而定，加上現時與客人的溝通、聯絡方式或與以往不同，經營模式有所轉變，會思考應否於租金昂貴的地方「搶舖」。展望今年，他指早於去年已部署將於今年開設2至3間分店，主要集中於民生區，並會為中小型店。

