澳洲業務勁蝕53億 中電去年少賺89%

受澳洲業務去年勁蝕52.7億元，以及減持Apraava Energy相關會計拖累，中電控股（002）去年全年純利大跌89.1%，至9.24億元，每股盈利0.37元，第四期中期息維持派1.21元。期內香港能源業務營運盈利升3.2%，至84.03億元。



期內中電收入按年增加20%，至1006億元，其中香港和內地核心巿場業務表現強勁，香港能源業務營運盈利升3.2%，至84.03億元。

第四期中期息維持1.21元



中國業務營運盈利升34.3%，至22.29億元；印度業務營運盈利則減少12.7%，至1.93億元，原因是出售在Apraava Energy額外10%權益後，錄得35.37億元虧損。



受澳洲業務虧損影響，在計入EnergyAustralia公平價值變動後，集團營運盈利下降51%，至46.23億元。



中電表示，正與港府商討2024至2028年的5年發展計劃，當中所需投資將為香港2035年後的減碳路線圖，以及2050年前達至碳中和目標邁出重要一步。同時抓緊香港與內地加強融合帶來的機遇。

內地續拓再生能源



內地方面，中電指可再生能源項目及核電投資表現強勁。集團正進行能源轉型，繼續擴展可再生能源發電組合，其中動工3個發電容量合共280兆瓦的風電及太陽能項目，就1個100兆瓦太陽能項目達成建設及轉讓協議。並將加快把業務組合中燃煤機組退役的承諾，出售在防城港燃煤電廠持有的權益。



對於集團澳洲業務錄52.67億元營運虧損，中電指出，EnergyAustralia下半年持續面對年內早時出現的營運問題，包括受電價格遠低於市價，因於2022年批發電價急升前，已為大部份售電量簽定合約。加上雅洛恩電廠及Mount Piper電廠分別因非計劃停電及煤炭供應低於合約規定，導致燃煤發電量短缺，須以較高成本為遠期合約進行結算，故對財務表現造成負面影響。