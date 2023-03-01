港股6日累瀉1101點 撤口罩令零售股熱炒

美股隔晚反彈，美匯指數回落，加上人民幣回升，港股一度反彈逾200點，惟市場憂慮美國加息升溫，恒指收跌157點，報19785點，全日高低波幅402點，大市連跌6日累挫1101點。港府今日起開始取消口罩令，帶動本地零售股走強，其中香港科技探索（1137）急飆15%。



行政長官李家超宣佈由今日起開始取消口罩令，本地零售股走強，香港科技探索飆15.3%，收報5.8元；莎莎國際（178）升5.8%收報1.83元；堡獅龍（592）升2.6%，報0.4元；惟周生生（116）跌2.9%，收報10.1元。

信義光能績後插9.2%



藍籌股個別發展，信義光能（968）去年全年少賺逾22%，大行瑞銀下調信義光能目標價至18.2元，評級「買入」，股價急插9.2%，收報8.38元，為表現最差藍籌股；大行高盛微降中移動（941）目標價至63.6元，以及上調中國聯通（762）目標價至6.9元，中移動漲2.6%，收報58.8元；聯通升5.3%，收報5.72元，為升幅最大藍籌股。



內地擬加強管理短片，潤歌互動（2422）插25.9%，收報0.83元，創歷史新低；快手（1024）跌3.1%，收報52.5元；嗶哩嗶哩（9626）跌4.6%，收報154.9元；花房集團（3611）跌2.1%，收報2.32元。科網股隨大市向下，騰訊（700）跌1.66%，報343.6元；阿里巴巴（9988）跌3.24%，報86.5元。

中資電訊股逆市揚



紅蟻資本投資經理李澤銘表示，市場憂慮美國加息升溫及中國復甦未必可持續，令港股走弱，預期短期恒指於19000至20800點上落。他認為，如果消息面未有進一步轉差，包括中國經濟復甦及俄烏戰事，恒指不會跌穿19000點。