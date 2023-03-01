永久離港取積金上季申請減2成

積金局公佈，去年第4季以永久離港為由提取強積金的申索數目為7000宗，按季減少19%，按年減少20%，涉款17.16億元；全年計則3.17萬宗，按年減少5.9%，涉款80.21億元，按年減少11%。



該局發言人表示，以永久離港為理由提取強積金的申索個案，並不等同移民個案，以此理由向受託人申請提取強積金，包括申請人返回其原居地如非本地僱員結束在港工作，或移居內地生活。

2月人均蝕6616元



強積金去年總供款共839.9億元，其中77%的646.5億元是強制性供款，23%的193.4億元為自願性供款。強積金總資產值方面，去年超過1.05萬億元，其中扣除收費及費用後的淨回報約2200億元。



強積金顧問公司GUM則公佈，2月強積金回報表現回落，綜合指數回報下跌2.7%，人均回報蝕6616元。