港股爆升833點炒上「ATMXJ」貢獻322點

中國2月PMI按月升2.5%至52.6，創近11年以來新高，配合人民幣持續走強，港股3月開局強勢反彈。恒指高見20674點，勁升889點，收報20619點，升833點，創今年以來最大升幅，成交金額增至1539億元。科網股回勇撐市，五大龍頭「ATMXJ」合計貢獻恒指322點。



科網股表現強勢，騰訊（700）飆升7.33%，收報368.8元；美團（3690）揚4.92%，收報142.8元；阿里巴巴（9988）彈高6.24%，收報91.9元；京東（9618）漲5.53%，收報183.3元，小米（1810）升6.24%，收報12.6元。

賭收勝預期 濠賭股造好



內地官媒《人民日報》報道，北京市今年將繼續實施乘用車置換新能源車補貼政策，電動車股表現省鏡。蔚來（9866）去年第四季經調整虧損擴大至50.66億元人民幣，收入增長62.2%，至160.64億元人民幣，績前揚11%，收報79.7元；小鵬汽車（9868）飆升9.61%，收報37.65元；理想（2015）彈高8.62%，收報100.2元；比亞迪（1211）漲6.25%，收報224.4元。



澳門2月博彩收入103.24億元，按年增加33.06%，勝市場預期。濠賭股造好，澳博（880）彈高5.57%，收報4.17元；銀河娛樂（027）揚3.16%，收報53.85元；金沙中國（1928）升4.96%，收報28.55元。



人民幣走強，內房股及物管股走高。龍湖（960）彈高9.6%，收報24.55元，為表現最好藍籌股；碧桂園（2007）公佈聯席主席楊惠妍已接任為主席，以及其將繼續擔任執董，碧桂園急升8.33%，收報2.6元；同系碧桂園服務（6098）揚8.94%，收報15.84元。

碧桂園孖寶齊飆逾8%



宏高證券投資經理梁杰文表示，內地兩會將至，市場憧憬內地將出台利好經濟政策，相信港股短期維持升勢，預料恒指後市有機會升穿21000點。