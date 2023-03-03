美債息急升科網受壓 恒指跌190點成交縮

港股繼周三大升逾800點創今年以來最大升幅後，周四回吐調整。人民幣回落及科網股拖累下，恒指曾低見20321點，跌298點，尾市跌幅收窄，收報20429點，跌190點；大市成交縮至1105億元。科指收報4126點，跌59點；國指跌57點，收報6857點。



美國十年期債息升穿4厘，科網股沽壓大。騰訊（700）跌1.6%，收報362.8元；美團（3690）跌1%，收報141.3元；阿里巴巴（9988）挫4.7%，收報87.6元；京東（9618）下滑2.3%，收報179.1元；微博（9898）去年第4季經調整淨利潤錄得1.79億美元，按年下滑8.7%，股價大跌11.8%，收報151元。

人幣回落 內房股捱沽



人民幣回落，部份內房股回吐。碧桂園（2007）下滑0.8%，收報2.58元；旭輝（884）挫2.2%，收報0.88元；折讓6.1%配股的萬科企業（2202）插4.9%，收報13.22元。



電動車股亦重挫。蔚來（9866）去年第4季經調整淨虧損50.66億元人民幣，按年擴大190%，按季擴大44.8%，股價瀉13.2%，收報69.2元；小鵬（9868）跌5%，收報35.75元；理想（2015）下滑2.5%，收報97.75元。



兩會在即，中資基建股及中資電訊股跑出。中交建（1800）漲近5%，收報4.24元；中鐵（390）揚4%，收報4.53元 ；中鐵建（1186）走高近4%，收報5.27元；中移動（941）漲0.7%，收報61元。

分析：短期2萬點有支持



富途交易部高級分析師陸秉鈞表示，周三恒指漲幅強勁，資金套現嚴重，加上美國PMI數據顯示加息壓力較大，導致市場情緒較弱，部份科技股業績不理想亦拖累大市，昨日大市出現一定調整。



他續指，兩會公佈結果若超預期，有機會帶動港股後市向上，並料短期內恒指於2萬點有支持。