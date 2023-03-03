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百威去年純利減3.9% 末期息增至3.78美仙

2023-03-03 列印
■百威亞太全年純利錄9.13億美元，按年跌3.9%。資料圖片
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百威亞太（1876）公佈截至去年12月底止全年業績，純利錄9.13億美元，按年跌3.9%，遜市場預期，每股盈利6.91美仙，末期息派3.78美仙，按年增25%；收入64.78億美元，按年跌4.6%。集團指，中國疫情限制措施對其渠道及地域組合造成較為劇烈影響，拖累銷量下跌3%，落後於預計行業水平。百威亞太昨日收報24.65元，跌1.99%。
對今年業務恢復感樂觀

中國業務方面，去年全年受疫情限制影響，第4季高端銷售渠道更受到嚴重影響，尤其是夜場及中餐館，令高端及超高端品類收入出現雙位數下降。雖然農曆年提前，但整體銷量下降7%。收入及每百升收入分別下降15%及8.6%，正常化EBITDA盈利下跌44.1%。

百威亞太估計，2月底業務範圍中的餐館及夜場渠道幾乎全部重新開放，鑑於目前復甦趨勢，對今年業務恢復情況保持樂觀，強調未來將繼續投資於中國精釀產品組合。
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