嗶哩上季經調整虧損收窄

嗶哩嗶哩（9626）公佈，2022年第四季經調整淨虧損13億元（人民幣，下同），按年收窄21%。經調整每股基本及攤薄淨虧損為3.31元。淨虧損15億元，按年收窄29%，每股基本及攤薄淨虧損為3.77元。集團首席財務官樊欣表示，未來將保持嚴格成本控制措施，同時繼續改善利潤率，並進一步收窄虧損。



集團期內淨營業額總額達61億元，按年增加6%。其中流動遊戲營業額按年減少12%，至11億元；增值服務按年增24%，至23億元。日活躍用戶按年升29%，至9280萬；月活躍用戶按年升20%，至3.26億。公司預計2023年全年淨營業額將達240至260億元，按年升9.6%至18.72%。

月活躍用戶增2成



以全年計，嗶哩嗶哩經調整淨虧損67億元，按年擴大22%。經調整每股基本及攤薄淨虧損為16.95元。淨虧損75億元，按年擴大10%。每股基本及攤薄淨虧損18.99元。