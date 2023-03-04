中資基建科技股齊爆炒 兩會前夕恒指漲138點

市場憧憬聯儲局暫停加息，隔晚美股3大指數全線上升。內地公佈服務業PMI數字勝預期，A股、港股向上。恒指昨日高開273點後升勢回順，收報20567點，升138點。分析指，兩會召開在即，外圍經濟氛圍好轉，均帶動大市向上，但港股整體向上動力有限，預期恒指短期內將於20000至20900點之間窄幅波動。



科指昨報4211點，升85點。國指升82點，報6939點。大市成交額1057.83億元。總結全周，恒指累升2.79%或557點，升幅是1月27日後最大。

嗶哩嗶哩急漲逾1成



全國兩會召開前夕，市場關注受惠政策板塊，「中字頭」股份向上。瑞銀投資銀行亞洲經濟研究主管暨首席中國經濟學家汪濤預期，今年兩會期間，政府將重申穩增長至關重要，政策定調積極寬鬆。在該行目前2023年GDP增長4.9%的基準預測下，並預計政府會將今年經濟增長目標設定在5%左右。市場預期兩會或會淡化短期需求刺激政策，可能會增加長期基建設施投資，故再刺激市場情緒，相關股份繼續炒上。中交建（1800）、中國中車（1766）、中國中鐵（390）、中鐵建（1186）等中資基建股升4%到8%不等，其他「中字頭」股份亦向上，中石油（857）、中石化（386）、中海油（883）均升2%到3%；中移動（941）、中聯通（762）漲2%至3%。



科技股表現強勁，升幅最大的是嗶哩嗶哩（9626），因其去年第四季虧損收窄，大升逾1成；百度（9888）升逾5%。快手（1024）、網易（9999）、京東（9618）均升3%到5%。

分析：大市短期窄幅波動



香港股票分析師協會理事連敬涵認為，港股周三已出現較大漲幅，故昨日恒指會在20700點附近受阻，預期短期內恒指在20000至20900點之間窄幅波動，但強調大市在高位進行調整是正常現象。他提醒投資者，後市表現仍取決於兩會期間會否推新政。