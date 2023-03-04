任睇No.1
  • 17º
  • 79%
  • 2023年3月4日 星期六
熱門： 兩會海員之家蔡天鳳口罩令譚仔三哥

日報新聞 > 金融

遭沽空機構指造數 中通快遞：無依據

2023-03-04 列印
■中通快遞被沽空機構Grizzly Research狙擊，昨日火速發公告澄清，反擊沽空機構的報告並無依據、包含許多錯誤、無根據推測等。資料圖片
Previous Next

中通快遞（2057）被沽空機構Grizzly Research狙擊，指控其偽造財務報表。中通快遞昨日火速澄清，反擊沽空機構的報告並無依據、包含許多錯誤、無根據推測等，並考慮採取適當的行動，保護股東利益。中通快遞股價未受太大影響，昨日仍收升近1.3%，報193元。
或採行動保護股東利益

中通快遞遭沽空機構指控偽造財務報表，包括利潤相比同業平均水平誇大逾2倍、少報收入及成本等，又指其在中國及美國公佈的財務報表有差別。Grizzly Research又認為，現時中通快遞的美股股價遠高於其公允價值，預計股價至少有50%的下行空間。

中通快遞昨發公告回應指控，公司認為該報告並無依據、包含許多錯誤、無根據的推測，以及誤導性結論和詮釋。中通快遞的董事會正在審查這些指控，並考慮採取適當的行動來保護全體股東的利益。
想睇最新消息，立即 like 頭條日報FB專頁！>>

會員著數

頭條Jetso

得獎名單
下載星島頭條App
hd