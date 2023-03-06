李克強：今年GDP增長目標約5%

第十四屆全國人民代表大會第一次會議昨日上午在北京人民大會堂開幕。國務院總理李克強在《政府工作報告》中表示，今年發展主要預期目標國內生產總值（GDP）增長5%左右；城鎮新增就業1200萬人左右；城鎮調查失業率5.5%左右；居民消費價格漲幅3%左右；居民收入增長與經濟增長基本同步；進出口促穩提質，國際收支基本平衡；糧食產量保持在1.3萬億斤以上；單位國內生產總值能耗和主要污染物排放量繼續下降，重點控制化石能源消費，生態環境質量穩定改善。

赤字率擬按3%安排



另外，李克強指出，要堅持穩字當頭、穩中求進，保持政策連續性針對性，加強各類政策協調配合，形成共促高質量發展合力，積極的財政政策要加力提效，赤字率擬按3%安排，同時擬安排地方政府專項債券3.8萬億元人民幣。



有分析指出，考慮到2022年中國僅實現3%的經濟增長，而2023年的經濟增長目標是在去年較低基數上計算，因此該目標較為保守。



李克強昨日向全國人大宣讀任內最後一份《政府工作報告》，為10年總理生涯劃上句號。