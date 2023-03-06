通關後內地客人流生意回升 零售業：恢復至疫前三分一

中港兩地全面通關至今已有1個月，隨著內地訪港旅客回升、社會及經濟活動逐步復常，本地零售等相關行業迎來強勁的復甦勢頭。有本地零售業界表示，通關後內地客的人流及生意明顯回升，接近恢復至疫情前的三分一水平，另外口罩令放寬亦有助帶動消費氣氛，未來會憧憬「五一黃金周」長假期的表現。



本港與內地自上月6日起恢復通關，周生生（116）大中華區營運總經理劉克斌表示，以2月中旬計算，內地客的人流按月增加一倍，並回恢至疫情前水平的3至4成，生意的比例亦相若，相信3、4月份內地客來港的數目會陸續增加，並會看好第一季的生意，及憧憬「五一黃金周」的銷售表現。

憧憬「五一黃金周」銷售表現



至於平均單價方面，劉克斌透露，暫時未見有明顯增長，但由於今年為「雙春兼閏月」，相信第二季起，隨着有更多婚嫁、飲宴等活動，會有更多內地客來港購買嫁妝，料會帶動相關黃金、珠寶產品的銷售表現向上，預計今年第一季生意增長按年或達到20%，主要為去年低基數所致，並料今年首季較去年第四季的表現會有高單位數增長。劉又說，口罩令放寬後，不論對本地或內地客的消費氣氛均有幫助，能夠推動市民的購買意欲。至於本地化妝品零售商莎莎（178）發言人提到，歡迎有關政策，認為政府放寬口罩令後，社會氣氛及市民消費意欲明顯向好，將有利本港零售市道復甦。



莎莎發言人又指，預計化妝品及護膚品的需求會有所增加，特別是粉底、胭脂、唇膏等產品，隨著中港全面通關後，旗下店舖的人流明顯較疫情前暢旺，自1月與內地通關以來，公司的內地客大約佔2成多生意，來自內地客的每月銷售亦見增長。



另外，東方錶行（398）執行董事林慶麟表示，自全面通關以來，見近月人流回升1成，接近恢復至疫情前的三分一水平。至於生意方面，增長僅達10%內的水平。由於部份品牌的鐘錶貨量供不應求，相信近月通關對於鐘錶行業的幫助不太大。不過，受內地客歡迎的鐘錶品牌銷售則明顯上升。至於對第一季的看法，則仍要觀察未來一段時間，內地訪港旅客數字等情況而定。