渣打上月跨境客預約量增逾倍

中港全面通關明顯帶動銀行跨境業務。渣打香港個人、私人及中小企業銀行部業務主管文偉成指出，現時該行跨境客戶當中，每3個便有1個來自大灣區。通關後，今年2月跨境客預約量按月升逾1倍；首1個半月，內地新客按年大升2.5倍並超疫情前水平，內地客保單年度化保費（APE）已為去年全年總額。他估計，今季內地客保單APE可望重返疫情前水平，而全年財富管理業務、新客量等將有雙位數增長。該業務部正計劃倍增大灣區專隊至100人。



文偉成表示，雖然去年上半年受第五波疫情影響，做生意甚為艱難，但下半年零售銀行業務迅速反彈，帶動該行去年全年的零售銀行業務收入按年增長15%，主要由開設的優先私人理財中心、優先理財新客增約40%，及存款新資金大升1.7倍帶動。



隨著疫情減退，他指出，去年下半年該行的信用卡簽帳有所上升，而12月份的信用卡海外消費簽帳因客戶外旅按年升1倍。