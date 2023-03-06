市場觀望兩會推新政 恒指本周料窄幅波動

港股上周結束四周跌勢，恒指一周累升557點或2.7%，科指更累漲近5%或200點，美股上周五亦向好。分析指出，今周加息步伐擴闊的預期再次升溫，外圍經濟正面消息或較少，港股後市將主要取決於一年一度的全國政協及人大會議（兩會）是否會推出新政策以刺激經濟。本周市場將處於政策觀望階段，預期恒指在20000至21000點之間窄幅波動。



恒指上周五收市報20567點，當日升138點，夜期周五晚升95點，高水101點，新加坡場外期指亦較恒指高水過百點。美國10年期國債息率回落，跌穿4厘，美股上周五抽升，杜指升387點，納指升2%。

專家籲留意基建內需股



上周內地公佈的製造業和服務業採購經理指數（PMI）好過預期，今周市場勢密切關注今年兩會在經濟增長目標、新領導班子，以至財政、貨幣、樓市等方面的政策定調，預期將成為會否「沖喜」短期中港股市的關鍵。香港股票分析師協會主席鄧聲興認為，目前外圍經濟方面的正面消息少，而港股後市的走勢，將取決於兩會期間是否會推出新政策利好整體經濟，相信恒指會窄幅波動，並在21000點受阻。



國務院總理李克強昨日在全國人大做任內最後一次《政府工作報告》。報告中指出，中國2023年經濟增成長目標設定在「5%左右」。遠低於原先市場預估的5.5%到6%，是數十年來最低的經濟成長目標。耀才證券研究部總監植耀輝預期，今屆兩會將推穩經濟政策，增加基建設施投資，投資者可以關注基建股以及內需股票。他預期本周恒指會在20000至21000之間拉鋸。



鄧聲興強調，本周外圍經濟方面的正面消息較少。聯儲局本月下旬會舉行今年第二次議息會議，隨著通脹數據偏強，加息步伐擴闊的預期再升溫。美國本周將聚焦多項就業數據，包括周三公佈「小非農」ADP就業人數變動，到周五更有2月非農新增職位及2月份失業率。

關注美公佈就業數據



港股業績期持續，京東集團（9618）、港鐵公司（066）、友邦保險（1299）、中國聯通（762）本周排隊放榜。