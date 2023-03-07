2月積金人均蝕9400 今年仍錄1.5%回報

強積金研究機構積金評級公佈，受內地與香港股市拖累，強積金在2月錄得4.37%虧損，涉資約490億元；於計入供款後，估計每位打工仔人均蝕9400元；截至2月底，強積金總資產約1.077萬億元，下跌約440億元。不過由於上月強積金錄得歷來最強勁1月表現，年初至今強積金仍錄1.49%回報。



積金評級指，上月以歐股基金指數表現最佳，賺0.59%，保守基金賺0.23%，不過較多港人投資的中港股票基金指數則跌9.24%，亞股基金指數亦跌6.5%，美股基金指數則跌2.52%。總結首2個月，歐股基金賺9.46%居首，中港股票基金賺0.59%，美股基金賺4.14%。

歐股基金表現最佳



積金評級主席叢川普認為，1月創下有記錄以來最強勁表現後，市場對在2月錄得虧損不感到意外，但強積金成員應繼續謹慎行事，因為不明朗經濟及市況仍令人擔憂。他又指，事件反映預測短期回報十分困難，他認為低收費的預設投資策略（DIS）基金，是具有成本效益的現成多元化基金選擇，對於大多數強積金成員來說，是一個值得考慮的明智長線投資選擇。



據積金局數據顯示，去年強積金新增10.8萬名新成員，叢川普認為新增數目之多令人驚訝，他指愈來愈多的強積金成員依靠強積金，為他們提供舒適退休生活，也反映成員對穩健和安全的退休制度充滿信心。

GUM：上月蝕10782元



此外，強積金顧問公佈GUM公佈，2月強積金基金指數中止3個月連升，強積金綜合指數報221點，2月下跌4.4%，每人平均蝕10782元，不過年初至今計算則仍升1.4%，人均賺3008元。GUM三大基金類別指數皆下跌，股票基金指數下跌6.5%，報295點；混合資產基金指數下跌3.9%，報219點；固定收益基金指數則下跌0.6%，報122點。