恒指微升35點 6G概念股炒上

全國「兩會」召開，國務院總理李克強發表任內最後一份《政府工作報告》，將今年經濟增長目標定於5%左右，屬市場預期下限。港股及A股早段向下，但在內地官媒、外資投行、發改委齊齊唱好下，A股止跌回升，帶動港股向好，收報20603點，升35點，成交金額1090億元。

TVB一度再飆37%



中國工信部部長金壯龍稱，業界組建6G推進組，加快6G網絡研發，帶動相關概念股造好，中移動（941）升3.2%，收報64元；中國聯通（762）漲1.8%，收報6.38元；中國電信（728）升1.9%，收報4.3元；京信通信（2342）揚8.7%，收報1.62元。



上周五勁升逾5成的TVB母企電視廣播（511），昨日曾飆36.75%，高見8元，收報6.41元，升9.6%。金利豐證券研究部執行董事黃德几認為，市場對其與淘寶合作消息過份樂觀，不排除其股價昨日已經見頂。