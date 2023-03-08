內地首2月進出口齊降 恒指虎頭蛇尾倒跌68點

中國海關總署公佈，以美元計今年首2個月出口按年跌6.8%勝預期；進口則跌10.2%遜預期；貿易順差1168.8億美元。港股則在公佈進出口數據後，午後隨A股走低，收報20534點，跌68點，終止2連升，大市成交金額約1277億元。



以人民幣計，出口則升0.9%，進口跌2.9%，貿易順差8103.2億元人民幣。期內東盟為中國第一大交易夥伴，與東盟貿易總值為9519.3億元人民幣，按年增長9.6%，佔外貿總值的15.4%。歐盟為第二大交易夥伴，與歐盟貿易總值為8510.9億元人民幣，按年下降2.6%，佔13.8%。

東盟續成第一大夥伴



美國為第三大交易夥伴，與美國貿易總值為7029.8億元人民幣，按年下降10.6%，佔11.4%。其中對美國出口4941億元人民幣，按年下降15.2%，進口2088.7億元人民幣，按年增長2.8%；對美貿易順差2852.4億元人民幣，按年收窄24.9%。



海關總署統計分析司司長呂大良稱，進入2月後中國進出口整體趨勢向好，尤其是2月下旬錄得顯著增長，有關先行指標的監測顯示，向好勢頭有望延續。



恒指高開3點後持續向上，一度急升402點，高見21005點，惟午後急轉直下，曾插244點，低見20358點，收報20534點，跌68點。藍籌股錄得32升42跌，2隻無升跌。



周大福（1929）老臣子、執董及董事總經理（中國內地）陳世昌因個人原因提出辭任，周大福股價曾低見14.1元，急瀉9.6%，終收報14.66元，跌6%，為表現最差藍籌股。據報或削減網約車業務規模的美團（3690）收挫3.5%，報137.9元。國際油價向上，「三桶油」逆市走高，中石油（857）飆4.4%，報4.5元，為表現最佳藍籌股。

周大福挫6%藍籌最差



博威環球資產管理金融首席分析師聶振邦指，昨日恒指21000點沽壓明顯，疊加A股下跌，料短期走勢乏力，後市須更加審慎。