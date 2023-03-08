八達通商增限額 迎下月派消費券

八達通控股有限公司非執行主席楊美珍於今年1月履新，她首度接受《星島日報》訪問時表示，作為土生土長的香港人，對於能出任八達通這個港人所熟悉的品牌感到榮幸，並定下7個發展方向，基本上以香港為中心，包括方便市民出外旅遊及開關後旅客使用八達通；為配合政府下月派發消費券，她正與當局協商提高儲值額，希望與其他電子錢包看齊，惟上調限額只適用於消費券，並透露正與當局商討全面調升儲值限額。

望未來做得更好



楊美珍說：「八達通係一個香港品牌，今年係第26年，經歷四分之一個世紀，成為一個人人都識嘅品牌，人人都有一張八達通，回港一嘟就知道返到屋企。」她表示，希望能夠在未來幾年與八達通團隊做得更好，希望香港市民更喜歡的品牌。