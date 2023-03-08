九置基礎盈利倒退5%

九龍倉置業（1997）公佈，2022年基礎淨盈利減少5%，至61.75億元；若計入投資物業重估虧損淨額，股東應佔虧損88.56億元，上年則錄盈利43.91億元，每股基本虧損2.92元，第二次中期息派61仙，全年則派1.31元，與上年持平。集團主席吳天海指出，今年已見通關等好兆頭，消費及酒店訂房表現均有好轉，但料仍需時全面復常。



九置期內收入下降22%，至124.59億元，主要是分階段撤出非核心發展物業分部所致。其中海港城整體收入（包括酒店）增加2%，營業盈利增加7%；時代廣場整體收入下跌12%；會德豐大廈和卡佛大廈收入及營業盈利均下跌8%；荷里活廣場收入及營業盈利下跌4%。

第二次中期息61仙



酒店收入則升11%，至9.32億元，其中馬哥孛羅香港酒店和港威酒店年內恢復營業毛利，但仍遠低於疫情前水平。九置昨日收報44.25元，跌1.01%。