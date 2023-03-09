直播帶貨銷售2350萬 TVB炒高近倍創3年高

電視廣播（TVB，511）日前（7日）舉行首場淘寶直播帶貨，6小時直播節目銷售額達2350萬元人民幣，累計觀看人次逾485萬，帶動昨日股價飆近一倍，創史上最大升幅，市值逾50億元，事隔3年一度超越昔日對手香港科技探索（1137）。



TVB與香港科技探索（前稱香港電視，1137）再爭相出招，掀起電商大戰。TVB表示，旗下附屬公司上海翡翠東方傳播前日在淘寶直播間，通過「TVB 識貨」帳號舉行首場直播，由TVB旗下藝員陳敏芝打頭陣，陳豪作為嘉賓參與直播，6小時直播累計觀看人數逾320萬，累計觀看人次逾485萬，最高在線人數逾3萬人，一度穩居淘寶直播間實時排行榜第2位，銷售額達2350萬元人民幣；直播涵蓋國際、港式及內地知名品牌的各類商品。



消息帶動TVB股價昨日逆市爆升，高見14.36元，大升98%，中午市值一度逼近63億元，比香港科技探索同時段市值高近16億元，是3年來首次；收市升85.1%，報13.4元，創3年高，市值58.7億元。

HKTVmall佣金戰還擊下月試播



眼見對手發圍，香港科技探索亦不甘示弱，擬進軍直播帶貨市場，旗下HKTVmall將加強發展直播購物頻道「HKTVLive」的直播系統功能，今年4月中旬試播，首階段支援70條直播頻道，並以只需3%佣金招徠商戶參與。香港科技探索公佈其直播帶貨策略後，股價即由跌轉升，一度爆升43.5%，高見7.65元，收市升27.6%，報6.8元，市值62.8億元，再度超越TVB，但兩者差距已縮窄至約4億元。



TVB形容開展電子商貿直播是公司業務發展上一重大里程碑，預計可為其帶來可觀收益。而初次涉足直播帶貨在內地社交平台微博及小紅書等的話題量也極高，兩名藝人以粵語帶貨令不少網民表示「一秒帶入港劇」，直播間售賣的產品也主打「港味」，有網民分享用19元便買到原價122元的小熊曲奇，稱讚TVB帶貨良心有趣。