鮑威爾突放鷹 港股挫483點

樓市氣氛持續向好，多個全新項目部署推售。華懋與港鐵合作發展的何文田站上蓋項目瑜一部署推售，昨日正式上載樓書，料下周開放示範單位及開價，首批將推出不少於50伙。華懋銷售總監封海倫表示，瑜一第IB期經已上...

2023-03-09