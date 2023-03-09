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鮑威爾突放鷹 港股挫483點

2023-03-09 列印
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聯儲局主席鮑威爾表示，可能要加快加息步伐壓制通脹，最終加息水平或高於原先預測，嚇窒美股杜指隔晚大跌近600點。恒指低開278點後，在科網股拖累下，最多跌565點，低見19969點，尾市跌幅略為收窄，收報20051點，跌483點，為今年以來第2大跌幅，成交金額1174億元。科指跌133點，收報3989點；國指跌185點，收報6727點。

科網五大龍頭「ATMJX」合計拖累恒指約171點，騰訊（700）跌2.07%，收報349.6元；美團（3690）挫4.35%，收報131.9元；阿里巴巴（9988）下滑3.22%，收報85.75元；京東（9618）向下4.35%，收報178.3元；小米（1810）下降4.15%，收報12元。
「ATMJX」拖低171點

光大證券國際證券策略師伍禮賢稱，恒指從周二高位至今最多下跌近千點，昨日更一度失守2萬關及迫近250天線（19900），短期須觀望能否企穩2萬點。
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