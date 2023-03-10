京東上季經調整盈利倍增 每股派息0.31美元

京東（9618）昨日於港股收市後公佈業績，上季經調整純利77億元（人民幣，下同），按年大增114%，遠勝市場預期；純利約30.32億元，2021年同期則蝕52億元；收入2954億元，按年增加7.1%。京東宣布，每股派息0.31美元（約2.43港元），每股ADS則派0.62美元（約4.87港元），並暗示未來或每年恒常派息。



以全年計，京東經調整純利錄282億元，按年增64%；純利104億元，2021年同期則蝕36億元；收入首次突破1萬億元，至10462億元，按年增加9.9%。

全年收入首破萬億



京東早前傳出打響「補貼戰」，3月推出百億元補貼活動，市場關注京東對於今年補貼競爭看法，京東未有在業績報告透露對補貼看法，京東集團首席執行官徐雷則表示，京東將繼續聚焦降低成本、提高效率和提升用戶體驗。京東集團首席財務官許冉則稱，將繼續探索新的增長機會，同時重視財務紀律和技術驅動的營運效率。



同系京東物流（2618）亦公佈業績，經調整純利10.04億元，按年增19.2%；純利3.53億元，按年減40%；收入430.08億元，按年增41.1%。以全年計，京東物流收入1374.02億元，按年增31.2%；虧損13.97億元，較2021年蝕158.41億元大幅收窄；經調整純利8.66億元，2021年同期蝕12.26億元。



京東物流上季一體化供應鏈客戶收入211.44億元，按年增4%，京東物流指，上季外部一體化供應鏈客戶數量按年增長1.3%至60859名。

京東物流上季少賺4成



另外，上季其他客戶收入為218.64億元，按年增115.7%，主要是受惠快遞快運服務的業務量增加及德邦集團合併的增量。京東物流稱，將繼續聚焦一體化供應鏈物流服務，進一步將供應鏈解決方案及物流服務融入企業生產、銷售到售後的全業務流程。