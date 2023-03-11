美銀行現危機外圍偏軟 恒指挫605點創今年新低

矽谷銀行巨額虧損，拖累美股3大指數齊跌，加上市場觀望即將公佈的就業報告，港股受挫。恒指低開345點，報19580點，跌穿250天（19883點）牛熊分界線，曾跌逾640點，低見19281點，尾市跌幅有輕微收窄。恒指全日跌605點，收19319點，創今年收市新低。



國指收6445點，跌203點；科指跌148點，收報3782點。大市成交額1664.65億元，創1月底以來新高。以一周計，恒指累跌1248點，逾4個月以來跌幅最大；國指累跌494點；科指累跌429點。

京東績後挫逾11% 藍籌最差



昨日公佈業績的京東（9618）股價急挫11.5%，收報158.7元，為全日表現最差藍籌；同系京東物流（2618）跌9.1%，收報12.72元；其餘科網股亦下跌，美團（3690）瀉1.5%，收報127.4元；阿里巴巴（9988）跌3.96%，收報81.15元；騰訊（700）跌2.5%，收報331.6元。



新能源汽車股集體受壓，比亞迪（1211）跌8.1%，收報201.2元；理想汽車（2015）挫4.12%，收報83.75元；長城汽車（2333）插6.2%，收報9.11元；蔚來（9866）下滑4.1%，收報68.25元；吉利（175）跌5.5%，收報9.47元；小鵬（9868）瀉3%，收報32.4元。



東亞銀行股票策略師陳偉聰表示，港股昨日下跌相信為外圍因素所致，市場憂慮美國銀行業或爆發更大危機，加上鮑威爾日前「放鷹」，市場憂慮聯儲局3月尾加息幅度或有機會達50點子；內地方面，早前率先炒上的兩會概念已被淡化，加上部份科網股績後的股價表現較差，相信為市場憂慮今年平台之間的競爭會較大。

分析：大市短期恐跌穿19000

陳偉聰指出，預計短期大市或有機會跌穿19000點，於18800點的水平會支持，並相信近期跌幅僅屬短線調整。