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友邦去年少賺逾96%

2023-03-11 列印
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友邦保險（1299）公佈，全年純利2.82億美元，按年跌96.2%，每股基本盈利0.02美元。稅後營運溢利63.7億美元，以固定匯率計按年升3%，以實質匯率計跌1%。派末期息每股1.134元，按年升5%，全年多派5.3%至1.5368元。期內，總收益跌約60%至191.1億美元，淨保費及收費收入跌1.5%至339.1億美元；投資回報轉為虧損151.6億美元，前年錄得收益127.5億美元。

以固定匯率計，全年新業務價值為30.92億美元，其中受疫情影響減退，新業務價值在下半年增長6%。新業務價值利潤率跌2.4個百分點至57%，內涵價值營運溢利跌10%至68.5億美元。年化新保費亦於下半年增長8%，全年持平於54.07億美元。
全年派息增5.3%

友邦去年3月公佈為期3年的100億美元股份回購計劃，是歷來首次進行，至去年底已回購35.7億美元股份，去年透過回購及股息向股東返還58.29億美元。
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