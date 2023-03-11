友邦去年少賺逾96%

以固定匯率計，全年新業務價值為30.92億美元，其中受疫情影響減退，新業務價值在下半年增長6%。新業務價值利潤率跌2.4個百分點至57%，內涵價值營運溢利跌10%至68.5億美元。年化新保費亦於下半年增長8%，全年持平於54.07億美元。
全年派息增5.3%
友邦去年3月公佈為期3年的100億美元股份回購計劃，是歷來首次進行，至去年底已回購35.7億美元股份，去年透過回購及股息向股東返還58.29億美元。
在北京，全國人大全體會議選舉新一屆國家領導人，中共總書記習近平以全票連任國家主席及中央軍委主席。趙樂際當選全國人大常委會委員長，韓正當選國家副主席。此外，中共中央政治局常委王滬寧當選新一屆全國政協主席...
2023-03-11
美國聯邦調查局（FBI）局長瑞伊在參議院聽證會上表示，關注中國影片分享應用程式TikTok的安全問題。TikTok則宣佈推出「三葉草計劃」，稱交由獨立保安公司監察數據流量，TikTok將難以從數據中辨...
2023-03-10
德國漢堡市一間耶和華見證人教堂，在當地時間3月9日晚間發生槍擊案，造成至少7死32傷，其中8人重傷。警方相信死者中包括槍手，估計槍手是單獨犯案，行兇動機未明。據《明鏡周刊》雜誌報道，槍手是宗教團體的前...
2023-03-11
一手接連應市，豪宅項目亦趁勢加推，由希慎興業及香港興業合作發展的大埔林海山城，加推53伙招標應市，涵蓋標準戶、連花園或平台特色戶及洋房，今日（11日）起招標發售。 希慎興業寫字樓業務及住宅業務總...
2023-03-11
矽谷銀行巨額虧損，拖累美股3大指數齊跌，加上市場觀望即將公佈的就業報告，港股受挫。恒指低開345點，報19580點，跌穿250天（19883點）牛熊分界線，曾跌逾640點，低見19281點，尾市跌幅有...
2023-03-11
車路士今晚英超作客李斯特城，兩軍以截然不同的走勢迎接比賽。客軍已走出低谷在過去2場各賽事全勝；狐狸則在3連勝後無以為繼，連續4場所有戰線錄得敗績。再者藍獅翼鋒史達寧剛重拾射門鞋，今場可望再次展示狐狸殺...
2023-03-11
江𤒹生（AK）、陳卓賢（Ian）及陳蕾將於5月14日在亞博舉行《拉闊音樂會》，3人今日到銅鑼灣出席記者會，超過500名Fans一早到商場霸位，企滿三層樓，場面墟冚。 對於首次合作，Ian笑指想嘗...
2023-03-11
在上海12天，身上不帶錢包，臉上不戴口罩，輕鬆愉快，然後就坐車去機場了。一進上海浦東機場，便有廣播不斷提醒，叫人在機場範圍之內要戴口罩，於是又馬上拿出口罩敷在臉上。辦完登機手續，進了貴賓室，裏面的工作...
2023-03-11
第三場三班一○○○米。少有地此程陣中竟然沒甚快馬，對主動型跑法的「加州威勝」相當有利。雖然此駒只贏過兩場四班賽，今季更要借助到潘頓才早早打開勝門，但季內167場次在三班千二米上名一役，除了稍蝕快步速之...
2023-03-11