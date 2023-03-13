市場憂歐美金融風險增 恒指或下試100天線

美國2月經濟數據顯示薪資增長放緩，惟美國矽谷銀行（SVB）於上周五突然「爆煲」，美股3大指數齊跌。分析料港股今日將低開，主因是大市延續上周調整壓力，國際業務佔比較重的金融股短期或會因矽谷銀行破產事件而受壓，但預計風險不會擴散，亦不會成為「雷曼第二」。

杜指跌穿32000關，插345點，收報31909點，上周呈現4連跌。分析認為，恒指短線或反覆下試100天線（19254點），暫未是入市時機，料兩會換屆後，新班子會嚴格落實金融業監管及其他新舉措，並採取措施帶動消費。

矽谷銀行突「爆煲」 金融股料受壓

香港股票分析師協會主席鄧聲興認為，恒指今年首季已於22688點見頂，相信季內仍以調整為主，加上兩會換屆後政策面上短期存在不明朗因素，金融業大方向調整，同時受美國矽谷銀行爆煲影響，外圍金融股亦受影響，料恒指在21000點水平阻力較大。



金融股方面，他表示，兩會期間內地金融系統進行調整，大方向加強監管，同時換屆後「新官上任三把火，短期會揸得比較緊」，可觀望大市走勢或趁股價回調時分段買入。

至於美國矽谷銀行破產一事，他指該行主要面向虛擬資產及虛擬貨幣市場，未見風險蔓延，但需留心會否影響穩定幣USDC，若USDC出現問題或影響部份實體金融系統。



椽盛資本投資總監曾永堅稱，加息周期疊加市場資金審慎，港股近期面臨承接力不足，矽谷銀行事件令市場擔憂歐美金融風險，惟從目前來看影響僅限於局部，不過短期內仍對歐美業務佔比較重的銀行產生消極影響，例如渣打（2888）、滙控（005）等，料國際銀行股偏弱。

憧憬內地新舉措帶動消費



他續稱，危機或抑制聯儲局積極加息的勢態，紓緩3月加息半厘的擔憂，而從美國2月經濟相關指標看，加息0.25厘機會較大，有助港股減輕下跌壓力，料恒指短期反覆下試19000點樓下，在18600點支持位企穩後，才有中長線資金入市。另外，市場憧憬中國新領導班子提振經濟，料帶動一眾中資企業盈利預期偏樂觀。



此外，據外電報道，考慮到英國脫歐，內地龍頭車廠比亞迪（1211）已排除在英國建設其首家歐洲汽車工廠的可能性。比亞迪冀未來10年內主導歐洲電動汽車市場，於2030躋身歐洲三大電動車品牌之列，目標是在歐洲電動車銷量市佔率達10%。報道又指，英國沒有進入其首間歐洲工廠的前10個潛在選址，最後候選地點包括德國、法國、西班牙、波蘭和匈牙利。

人保料去年多賺10%至15%



另外，中國人保（1339）預計，2022年扣除非經常性損益後的股東應佔淨利潤按年增10%至15%，至236.23億至246.96億元（人民幣，下同）。

公司稱，本期業績預增主因是，集團在取得穩中向好的發展業績的同時，穩步推進變革創新，全力服務經濟社會發展全局，推進防範化解重大金融風險各項工作，守住了不發生系統性風險的底線。此外，身為子公司的中國財險（2328）發盈喜，預計公司去年全年淨利潤將增加約10%至20%，上年度淨利潤為223.65億元。