金管高度關注矽谷銀行爆煲 牽連13港上市公司料涉逾4億

陷入財困的美國矽谷銀行（Silicon Valley Bank，SVB）上周五被美國監管機構關閉並接管，市場觀望當地會否有更多銀行出現擠提，事件已觸動香港金管局的神經。業界消息透露，金管局高度關注SVB爆煲事件，並已向本港主要銀行初步了解SVB相關敞口，估計涉及直接敞口不多，間接敞口則尚待進一步了解。

另據統計，本港最少有13間上市公司與SVB有業務往來，牽涉資金估計最少4億元。有學者認為以SVB規模及客路，難演變成08年金融海嘯時的雷曼翻版。據David Webb網站資料顯示，本港有12間上市公司與SVB有業務往來，當中大部份為未有收入的生物科技股（B股），包括加科思（1167）、騰盛博藥（2137）、聖諾醫藥（2257）等，以及另4間非B股公司，包括華興資本（1911）、堃博醫療（2216）、阜博集團（3738）及中智全球（6819）。諾亞控股（6686）則自行公告有少於100萬美元於SVB。

多間上市公司昨自願披露其於SVB的存款，當中騰盛博藥及其子公司截至今年2月底在SVB的現金和銀行餘額少於9%，該公司去年6月底有現金約32億元人民幣。美團（3690）則主動向內媒澄清並沒有存款在SVB，至於有關行政總裁王興要加入矽谷銀行維權群組的傳聞並不屬實。

估計涉港銀直接敞口不多



金管局正高度關注SVB事件。市場人士估計，繼SVB後，美國或再有其他小型銀行出現擠提，造成影響還有待觀察。他相信與科技公司有較多業務往來的銀行將首當其衝。至於SVB事件會否波及香港，他認為暫時來看影響不大，因本港銀行甚少沾手加密貨幣，且資本狀況及流動性強勁，但需留意證券公司可能涉及加密貨幣的敞口規模及潛在影響。



金管局發言人回覆本報查詢時重申，SVB在港只設本地代表辦事處，它並非認可機構，不能在港經營銀行或接受存款業務。該局注意到海外監管機構對銀行的行動，會繼續關注事件發展。



總資產約2090億美元，存款總額約1754億美元的SVB被接管，外界憂慮或引發08年金融海嘯以來最大銀行業危機，成「雷曼」翻版。更有美國民眾爭相提到銀行提取存款，美國總統拜登急與加州州長商討事件，聯儲局於亦於今天召開緊急閉門會議，但未知商議內容。