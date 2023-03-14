簽名銀行爆煲倒閉 成美第3大破產案

繼美國矽谷銀行（Silicon Valley Bank）倒閉後，美國最大加密貨幣銀行簽名銀行（Signature Bank）亦步其後塵，為美國史上第3大銀行破產事件。美國財政部、聯儲局和聯邦存款保險公司（FDIC）表示，從周一起存戶可以提取於矽谷銀行及簽名銀行的所有存款，又強調與矽谷銀行處置有關的任何損失，都不會由納稅人承擔。



美國財政部長耶倫表示，正與銀行業監管機構密切合作，以應對矽谷銀行倒閉風波，並為所有儲戶提供保障，但不會考慮大規模紓困計劃。在監管機構所發出的聯合聲明中，美國當局希望通過保護儲戶利益進而穩定公眾對美國銀行體系的信心。

存戶可提取所有存款



聯合聲明還稱，聯儲局宣佈推出一項新緊急貸款計劃，以較寬鬆條款向銀行提供最多為期1年貸款，財政部將從外匯穩定基金支出最多250億美元，提供給銀行、儲蓄協會等符合條件的存款機構，換得美國國債、機構債券和不動產抵押貸款證券。總統拜登亦於周日晚在Twitter發文，提振美國人信心，強調納稅人在銀行存款不會受影響。



美國矽谷銀行爆煲，亦引發美國中小型銀行信心危機，其中第一共和銀行（FRC）備受牽連，該行周日表示，已通過摩根大通獲得額外融資，現時該行可通過各種渠道獲得總計700億美元資金。第一共和銀行表示，聯儲局及摩根大通的額外貸款可增加其可用流動性，惟其於美股盤前曾跌78.4%，低見20.71美元。據報美國聯邦存款保險公司擬進駐第一共和銀行，最快或於周一被接管。

滙控1鎊購矽銀英業務



另外滙控（005）公佈，將以1英鎊價格收購矽谷銀行英國分行（SVB UK），交易會立即完成。截至3月10日，SVB UK有約55億英鎊貸款及約67億英鎊存款。英倫銀行亦發聲明指，SVB英國已售予滙控，儲戶從今日開始可以正常使用銀行各項服務及存款。