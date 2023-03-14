科網股向好帶動 恒指急彈376點

港股周一結束4連跌，在科網股向好帶動下，恒指最多升472點，高見19791點，收報19695點，升376點，成交金額1451億元；科指升109點，收報3891點；國指升144點，收報6590點。



科網股勁升，騰訊（700）走高3.98%，收報344.8元；美團（3690）升1.26%，收報129元；阿里巴巴（9988）彈高2.59%，收報83.25元；嗶哩嗶哩（9626）獲納入深港通及滬港通，股價飆升10.66%，收報163元。

港股通新貴炒上



其他被納入港股通的股份亦炒上，艾美疫苗（6660）急飆65.68%，收報58.65元；智雲健康（9955）炒高41.59%，收報8.75元；新特能源（1799）揚11.17%，收報20.5元；招金礦業（1818）彈高9.13%。



最新恒指季檢變動昨日起生效，國指新貴理想汽車（9868）揚2.62%，收報33.25元；科指新貴微博（9898）漲4.74%，收報134.9元；而被剔除國指和科指的中國飛鶴（6186）及明源雲（909）亦分別升4.9%及0.61%，收報6元和收報4.97元。



博威環球資產管理金融首席分析師聶振邦表示，矽谷銀行倒閉，市場憧憬聯儲局未必會激進加息，進而提振港股表現。他續稱，目前外圍依舊存在不確定性，就算港股方面有利好消息，相信投資者仍會審慎。若未來2個交易日矽谷銀行現負面消息，港股將受壓，料恒指本周於19000點有支持，19900點有阻力。