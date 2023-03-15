滙控擬注資英矽銀捱沽 恒指續挫448點創3月低

美股隔晚個別發展，惟美國銀行股沽壓沉重，該板塊指數創3年最大跌幅。雖然市場預期加息將近尾聲，惟港股依然向下，一度急插逾500點，最終收跌448點，報19247點，失守100天線（19311），創近3個月新低。滙控（005）擬向矽谷銀行英國分支注資20億英鎊，拖累股價急挫近5%。



恒指低開171點，報19524點後，跌幅曾收窄至56點，惟午後跌幅擴大，最多跌573點，低見19122點，尾市跌幅收窄，收跌448點，報19247點，全日高低波幅517點；國指收報6439點，跌151點；科指收報3790點，跌100點，成交金額跌至1308億元。



矽谷銀行事件繼續發酵，本地銀行股跌幅顯著，滙控擬向矽谷銀行英國分支注資20億英鎊，被大行唱淡，股價瀉4.7%，收報53.65元；渣打（2888）急挫7.2%，收報65.4元；中銀香港（2388）跌3.4%，收報25.9元。

友邦挫4.4%拖低70點



藍籌股整體受壓，阿里巴巴（9988）插3.9%，收報80元；騰訊（700）跌0.9%，收報341.6元；友邦（1299）跌4.4%，收報80.75元，單股拖低大市70點。



內房物管股跌幅顯著，碧桂園服務（6098）急滑5.4%，收報12.34元，為跌幅最大藍籌股；碧桂園（2007）跌4.3%，收報2.01元；龍湖（960）急挫5.2%，收報20.1元；富力地產（2777）跌5.44%，收報1.74元。



矽谷銀行事件激發避險需求上升，金價持續走強，一度突破1900美元，帶挈黃金股逆市上升。中國黃金（2099）升2.9%，收報26.8元；招金礦業（1818）升3.7%收報9.54元。

避險需求增 黃金股造好



銀河證券業務發展董事羅尚沛稱，近期大市在100天線（19311）和250天線（19878）區間上落，走勢缺乏方向，昨日恒指跌穿100天線，後市或下試18600點。