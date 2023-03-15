任睇No.1
  • 19º
  • 83%
  • 2023年3月15日 星期三
熱門： 兩會蔡天鳳口罩令譚仔三哥歐霸

日報新聞 > 金融

港燈全年賺近30億 末期息維持16.09仙

2023-03-15 列印
■港燈去年溢利29.54億元，按年增0.7%。資料圖片
Previous Next

港燈（2638）公佈，2022年度綜合溢利29.54億元，按年增0.7%，每股溢利33.43仙，每股份合訂單位派發末期分派16.09仙，按年持平，連同中期分派金額每股份合訂單位15.94仙，年內分派金額合共為每股份合訂單位32.03仙；期內收入107.93億元，按年減少4.86%。港燈昨日逆市彈3.1%，收報5.06元。

港燈主席霍建寧表示，未來數月重點工作，是制定措施應付燃料供應的波動及盡力控制各項成本，同時致力如期完成發展計劃下的所有項目，以提升燃氣發電比例，加快香港減碳步伐。
電費補貼料45%客受惠

集團表示，已撥款9500萬元，今年再推行一系列紓困措施及推廣能源效益，當中包括一項特別電費補貼，每月用電不超過300度的住宅客戶可獲每度電9.5仙補貼，預計超過45%住宅客戶受惠。
想睇最新消息，立即 like 頭條日報FB專頁！>>

會員著數

頭條Jetso

得獎名單
下載星島頭條App
hd