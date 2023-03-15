TVB料去年虧損增至8億

電視廣播（TVB，511）發盈警，預計2022年度股東應佔虧損約7.9至8.3億元，按年擴大22.1%至28.3%，為上市以來最大虧損；EBITDA將錄3.38億元虧損，按年擴大7.64%。收入則料按年增約24%，至35.86億元。TVB股價昨日收升5.6%，報11元。



TVB指，香港電視廣告市場仍然疲弱，抑制廣告收入增長，同時內地受廣泛防疫措施限制，導致公司中國聯合製作業務放緩。



於2022年財年，公司亦對其若干遺留投資資產作出非現金減值撥備，令2022年股東應佔虧損按年增加。

基金股東趁高沽貨套現



另外，TVB近期熱炒，長期持股基金股東趁機大手減持。聯交所股權披露顯示，基金公司Dodge & Cox上周四於TVB創逾4年新高時，在市場出售600.6萬股，平均價格13.0498元，合共套現7838萬元，出售後持股量由9.45%降至8.08%。