長建去年純利升3% 連續26年增加派息

長江基建（1038）去年純利77.48億元，按年上升3.1%，末期息派1.83元，全年則派息2.53元，增加1.2%，上市26年來保持增長。電能實業（006）純利則按年減少8%，至56.49億元，末期息維持派2.04元。



長建表示，業績備受利率上升導致財務成本增加，以及外幣兌港元走弱影響。但該集團指出，基建資產帶來按年增長7%的理想貢獻，以業務所在地貨幣計算則上升16%，持續展現堅韌實力。



長建主席李澤鉅指出，環球經濟依然存在不確定性和重重挑戰，但集團持有大量現金，負債淨額對總資本淨額維持於低水平，對前景深感樂觀。

英業務溢利增29%



期內收入392.36億元，按年減少3.7%。以各業務盈利劃分，英國業務溢利貢獻30.69億元，按年增29%，主要由於一筆非現金遞延稅項相關支出於2021年度入帳，以及出售Northumbrian Water的13%權益而錄得一次性收益，但部份收益因財務成本上漲及英鎊兌港元疲弱而抵銷。



至於香港及中國內地業務組合盈利1.96億元，按年減少38%，因應疫情爆發的封城導致建造業發展放緩，加上燃料成本上漲，內地水泥業務表現備受負面影響，內地收費道路同樣因疫情封鎖措施而流量減少。



電能實業則公佈，去年業績受財務成本增加及主要貨幣兌港元弱勢影響，純利按年減少8%，至56.49億元，每股溢利2.65元，末期息派2.04元，連同中期息0.78元，全年合共派息2.82元，按年持平。期內收入減少0.86%，至12.65億元，來自營運資金按年增4%，至55.28億元。

電能末期息2.04元



電能實業主席霍建寧表示，憑藉穩健財務及現金狀況，將繼續根據長遠策略，物色符合集團準則，並合乎成本效益的投資項目。